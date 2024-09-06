Терапевт Братусь: средиземноморская диета показана людям с болезнями сердечно-сосудистой системы

Врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь в беседе с изданием РИАМО рассказал, что средиземноморскую диету обычно назначают людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и жировым гепатозом.

Главной особенностью этой диеты является употребление большого количества рыбы, в состав которой входят полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Как пояснил медик, эти вещества играют важную роль для здоровья, являясь «строительным материалом» для клеток мозга, написал «ФедералПресс».

Рыбу и рыбную продукцию желательно употреблять каждому человеку не менее одного-двух раз в неделю, добавил Братусь.