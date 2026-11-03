Терапевт Бессуднов связал мышечные судороги с дефицитом минералов

Мышечные судороги, подергивание века и постоянная слабость чаще вызваны нехваткой минералов, а не витаминов. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «Инвитро» Дмитрий Бессуднов.

Кальций отвечает за сокращение мышц, а магний — за их расслабление, объяснил специалист. При нехватке магния возникают ночные спазмы, напряжение в шее, тревожность и проблемы со сном. Дефицит кальция или нарушение его обмена приводят к онемению пальцев и судорогам в кистях и стопах. Эксперт отметил, что кальций действует в связке с магнием и витамином D, отметил URA.RU.

Калий необходим для работы мышц и сердечного ритма, а его потеря вызывает слабость и аритмию. Натрий поддерживает водно-электролитный баланс в клетках. При регулярных судорогах Бессуднов рекомендовал сдать анализы на магний, калий, натрий, кальций, паратгормон и витамин D.