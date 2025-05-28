Терапевт Белоусова посоветовала пить томатный сок во время длительного перелета

Чтобы легче перенести длительный авиаперелет, врач-терапевт Анна Белоусова рекомендует воспользоваться томатным соком, лимфодренажными чулками и препаратами от укачивания. Ее слова передала «Москва 24» .

Из-за резких изменений давления в процессе полета в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому людям с проблемами в этой области следует обратить особое внимание на питание. За пару дней до вылета гипертоникам стоит ограничить потребление соли.

Пациентам с заболеваниями сердца, сосудов и ослабленной нервной системой нельзя употреблять алкоголь до, во время и после перелета.

Пассажирам с варикозом или после операции врач советует надевать лимфодренажные чулки. Чтобы избежать резкого перепада давления после посадки, необходимо сначала размять ноги и помассировать икры, а затем вставать.

В целом, отмечает Анна Белоусова, важно не забывать пить каждые полтора часа. Томатный сок — отличное средство для поддержания водно-солевого баланса. Его вкус не искажается на высоте, в отличие от других напитков.