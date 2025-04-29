Терапевт Беляева: курение вейпов в присутствии детей может навредить их здоровью

Курение вейпов и электронных сигарет в присутствии детей может навредить их здоровью. Об этом напомнила терапевт Мария Беляева в интервью телеканалу «Звезда» .

«Мы не можем до конца сказать, на какие соединения распадаются пары. Помимо вредных летучих соединений, в легкие могут попасть соли тяжелых металлов», — сказала врач.

Вещества, содержащиеся в парах электронных сигарет, влияют на дыхательные пути и слизистые ребенка, могут привести к хроническим заболеваниям легких и сказаться на состоянии сосудистой системы. Риск возрастает, если у ребенка есть аллергия или предрасположенность к некоторым заболеваниям.

В Орехово-Зуево десятимесячный ребенок вдохнул пары электронной сигареты и попал в больницу с кашлем и судорогами. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента.