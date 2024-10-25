Терапевт Баркулова посоветовала пациентам с подагрой ограничить употребление красного мяса

Подагра может спровоцировать развитие артрита из-за отложения кристаллов мочевой кислоты в тканях суставов. Для лечения недуга необходимо отказаться от курения и алкоголя, привести в норму массу тела, а также поддерживать физическую активность каждый день. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Баркулова, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, пациентам с подагрой оптимально придерживаться средиземноморской диеты. Следует минимизировать употребление красного мяса, его объем не должен превышать 500 граммов в неделю, приводит слова специалиста газета «Петербургский дневник».

При этом более строгая диета не принесет желаемого эффекта. Она может лишь усилить вероятность пищевого срыва, заключила Баркулова.