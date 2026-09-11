Терапевт Барило заявила, что вакцинация 60% жителей Крыма поможет создать коллективный иммунитет на полуострове

Для создания коллективного иммунитета на полуострове необходимо привить не менее 60% жителей. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.

Медик подчеркнула, что вакцинация критически важна из-за наличия граждан, которым прививки противопоказаны по состоянию здоровья.

«У нас есть незащищенные граждане, которые не могут быть вакцинированы никогда, будь то действительно тяжелый аллергоанамнез, когда пациент не прививается, либо какие-то другие состояния, которые могут препятствовать вакцинации», — уточнила специалист.

По словам Ольги Барило, именно высокий охват прививками среди остального населения должен создать защитный барьер для этих уязвимых групп.