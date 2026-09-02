Терапевт Барило заявила, что эффективность диспансеризации в Крыму измеряется количеством выявленных заболеваний

Диспансеризация в Республике Крым должна быть направлена на реальный результат — раннее выявление заболеваний и снижение смертности. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила главный внештатный терапевт регионального Минздрава Ольга Барило.

По словам специалиста, ключевым показателем эффективности работы является количество вновь выявленных болезней и пациентов, взятых под наблюдение. Главная задача обследований — вовремя обнаружить патологию и предотвратить ее развитие до тяжелых осложнений.

«Зачем проводить диспансеризацию? Чтобы снизить общую смертность. В Крыму она остается высокой, прироста населения нет. Повлиять на это можно только хорошей диагностикой и качественным лечением», — пояснила Барило.