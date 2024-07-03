Терапевт Барило рассказала, что крымчане больше всего подвержены раку кожи

Жители Крыма больше, чем жители других регионов Крыма подвержены раку кожи. Об этом «Крыму 24» рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.

Она отметила, что Крым очень солнечный, что делает его эндемичным по меланоме. Поэтому местные жители стараются максимально защититься от опасных лучей.

«Загорать вообще не стоит, это крайне вредно. Да, появляется красивый оттенок кожи, но это ответ на такие излучения солнца», — отметила врач.

Она посоветовала использовать крема с SPF не ниже 50, а также носить более закрытую одежду и избегать солнца с 11:00 до 17:00.