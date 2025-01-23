Терапевт Баранова посоветовала как можно скорее отказаться от сладких газировок

Сладкие газированные напитки — это то, от чего человеку нужно отказаться в первую очередь. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на кандидата медицинских наук, терапевта Ирину Баранову.

По словам врача, такие напитки — яд для организма. Их не должно быть на столе ни при каких обстоятельствах. Все дело в том, что сахар и быстрые углеводы могут провоцировать отеки и скачки уровня инсулина. Глюкоза связывает воду в тканях, вызывая их набухание, передает слова специалиста «Свободная Пресса».

Помимо газировки, скрытый сахар прячется в соках, кетчупах, готовых заправках для салатов, некоторых йогуртах и выпечке, предупредила Баранова.