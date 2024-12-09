Терапевт Баранова: фастфуд и промышленная выпечка могут спровоцировать проблемы с сердцем

Кандидат медицинских наук и терапевт Ирина Баранова перечислила худшие продукты для сердца. Некоторые блюда могут спровоцировать хроническое воспаление, которое негативно влияет на главный орган человека, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, к «триггерам» воспаления относится пища, содержащая искусственные жиры. Речь идет, например, о фастфуде, промышленной выпечке и маргарине.

При таком рационе, добавила медик, есть риск повышения «плохого» холестерина. Баранова посоветовала заменить трансжиры на оливковое масло, орехи и авокадо. Кроме того, стоит сократить потребление сахара, так как его избыток тоже вызывает воспаление, отметила специалист.