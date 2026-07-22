Терапевт Азизова предупредила об опасности просроченных лекарств

Терапевт «СберЗдоровья» Алина Азизова рассказала, что часть просроченных лекарств теряет эффективность, а некоторые препараты могут стать опасными для здоровья, сообщает «Лента.ру» .

Азизова предупредила, что после истечения срока годности некоторые лекарства становятся не только бесполезными, но и опасными.

По словам врача, отдельные антибиотики, в том числе на основе тетрациклина гидрохлорида, со временем разлагаются до токсичных соединений. Кроме того, просроченные антибактериальные препараты могут не справиться с инфекцией.

Азизова добавила, что в просроченных сиропах, глазных и назальных каплях могут размножаться патогенные микроорганизмы. Инъекционные растворы с истекшим сроком годности, по ее словам, способны вызвать сильную токсическую реакцию.

Врач также призвала не использовать просроченные порошки, препараты индивидуального изготовления и инсулин. Последний теряет сахароснижающий эффект, что может ухудшить состояние человека с диабетом, передает «Свободная пресса».

При этом Азизова отметила, что некоторые лекарства по данным исследований сохраняют безопасность и эффективность даже спустя годы после указанной даты. К таким препаратам она отнесла парацетамол, ацетилсалициловую кислоту и лоратадин, но посоветовала все равно соблюдать сроки производителя.