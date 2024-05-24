Терапевт Ашихмин посоветовал проверять себя на обезвоживание щипком руки

Обезвоживание — нередкое явление в летнее время, проверить свое состояние можно с помощью простого теста. Об этом «Газете.ru» рассказал кардиолог, терапевт Ярослав Ашихмин.

Он объяснил, что можно ущипнуть себя за тыльную сторону ладони. Если складка не распрямляется в течении трех секунд, есть риск обезвоживания.

«Если кожная складка расправляется дольше трех секунд — дегидратация очень вероятна», — отметил врач.

Как добавил сайт KP.RU, необходимо пить не меньше двух литров жидкости в день. В эту норму входят чаи и супы.