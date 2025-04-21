Терапевт Асанов: комары предпочитают людей с первой группой крови

Комары предпочитают людей с первой группой крови. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы в беседе с News.ru .

По словам доктора, кровососущие насекомые часто кусают граждан с лишним весом, спортсменов и тех, кто употреблял алкоголь. Причина в том, что комаров привлекает молочная кислота, которая выделяется при физических нагрузках, а также запахи спиртного и духов.

Асанов посоветовал обрабатывать себя средствами защиты от комаров, прежде чем отправиться на пробежку в парк или лес. Также специалист рекомендовал соблюдать осторожность людям с повышенной температурой тела и тем, кто пользуется косметическими средствами с экстрактом лаванды.