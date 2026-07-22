Терапевт Аранович предупредила, что при несоблюдении постельного режима болезнь может перейти в хроническую форму

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович в интервью сайту Lenta.Ru рассказала, что привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям и даже инвалидности.

Аранович объяснила, что при несоблюдении постельного режима заболевание может стать затяжным или приобрести атипичное течение, а также перейти в хроническую форму. Могут развиться серьезные осложнения, в редких случаях — даже инвалидность и стойкая утрата трудоспособности, отметило ИА НСН.

Врач также отметила, что в последнее время люди часто пытаются поставить себе диагноз с помощью нейросетей, что мешает правильному лечению.

По словам терапевта, болезнь на ногах часто переносят офисные работники и даже сами врачи. Они считают, что так смогут быстрее справиться с недомоганием, однако это заблуждение. Опасность касается не только легких простуд и ОРВИ, но и более серьезных заболеваний, таких как пневмонии и патологии желудочно-кишечного тракта.