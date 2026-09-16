Терапевт Аранович посоветовала проверять предупреждения умных часов о пульсе

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович посоветовала не игнорировать уведомления умных часов о нарушениях пульса, ритма сердца и насыщения крови кислородом, сообщает «Лента.ру» .

Нормальная частота пульса в покое составляет 60-90 ударов в минуту. Регулярные отклонения без очевидной причины могут указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы или эндокринные нарушения, пояснила врач.

Умные часы также могут фиксировать перебои сердечного ритма и предупреждать о риске фибрилляции предсердий. При таком сигнале следует обратиться к врачу и пройти кардиологическое обследование: эта аритмия повышает риск инсульта, пишет RT.

Важен и показатель сатурации. Уровень ниже 94-95% в покое иногда связан с проблемами дыхательной системы или эпизодами апноэ во сне, которые нередко сопровождаются сильным храпом.

Аранович также рекомендовала следить за количеством шагов и вставаний в течение дня. При постоянном дефиците движения стоит скорректировать режим, начав с ходьбы, а затем при желании добавив бег или плавание.