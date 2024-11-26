Терапевт Андреев: пациентам с гипертонией, эпилепсией и туберкулезом противопоказано посещение бани

Баня славится своими полезными свойствами, но имеет также огромный список противопоказаний. Процедуры абсолютно запрещены людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К ним относится гипертония, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит и атеросклероз сосудов, заявил Александр Андреев в интервью «Газете.Ru» .

Он отметил, что при воздействии на организм высоких температур происходит расширение кровеносных сосудов, что провоцирует развитие сердечно-сосудистой недостаточности. В результате повышается риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, баней не стоит увлекаться пациентам с эпилепсией, туберкулезом, онкологическими заболеваниями, а также с почечной и печеночной недостаточностью, добавил Андреев.