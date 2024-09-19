Терапевт Алексенцева рассказала, что с началом осени у сердечников могут случаться обострения

Врач общей практики, педиатр «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Алексенцева в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, что с наступлением осени у людей, которые страдают сердечными заболеваниями, часто случаются обострения.

Это связано, по словам медика, с перепадами температур, которые влияют на самочувствие. Для того, чтобы легче переносить переменчивую погоду, необходимо придерживаться нескольких правил, написал сайт «7Дней».

Терапевт советует одеваться по принципу «капусты»: легкая футболка, водолазка, свитер, куртка, также выбирать одежду из натуральных материалов и не купаться в озерах и реках. Во время простуд необходимо больше отдыхать, полноценно спать и следить за рационом.