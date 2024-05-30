Терапевт Алексеева посоветовала в жару есть овощи и холодные супы

Чтобы легче пережить жару, нужно не перегружать свой организм тяжелой едой и соблюдать питьевой режим. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

Она посоветовала исключить жирные сорта мяса и наваристые первые блюда. Лучше остановиться на рыбе или птице, а также сделать акцент на овощи, фрукты и зелень.

«Овощи, фрукты, молочные продукты (лучше без лактозы), холодные супы (гаспачо, окрошка, свекольник), винегрет и другие салаты. В летний рацион можно добавить ягоды, но следует обезопасить себя от кишечной инфекции», — отметила врач.

Она добавила, что также можно принимать контрастный душ. Кроме того, выпивать не менее полутора литров воды в день. А вот от газировки лучше отказаться.