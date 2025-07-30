Терапевт Алексеева назвала смарт-часы магнитом для патогенной микрофлоры

Фитнес-браслеты и смарт-часы могут быть вредны при постоянном использовании. Гаджеты становятся магнитом для патогенной микрофлоры. Такое мнение высказала терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

Врач напомнила, что человек прикасается к этим устройствам за день сотни раз.

«После чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов», — предостерегла медик.

По словам Алексеевой, со временем на аксессуарах накапливаются грязь, пыль и частицы эпидермиса, что увеличивает риск развития кожных заболеваний, добавил RT.