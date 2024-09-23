Терапевт Александров развеял миф о том, что кофе провоцирует рак

Терапевт Александр Александров развенчал распространенные мифы о кофе, в частности, утверждение о том, что этот напиток может вызвать рак. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».
По словам врача, зерновой кофе не способствует развитию онкологических заболеваний. Более того, благодаря наличию антиоксидантов и противовоспалительных компонентов, были проведены исследования, показывающие, что кофе действительно снижает риск появления рака, особенно рака печени.
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