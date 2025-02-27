Терапевт Ахуньянова: здоровым людям бессмысленно отказываться от пшеничной муки

Пшеничную муку ошибочно считают вредной, поэтому не стоит исключать ее из рациона без медицинских показаний. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Регина Ахуньянова в своем Telegram-канале. Ее слова приводит газета «Петербургский дневник» .

Как отметила доктор, отказ от пшеничной муки необходим лишь при целиакии — непереносимости белка злаков, повышенной чувствительности к глютену и нарушениях углеводного обмена. Для здоровых людей мука не несет вреда, доказательств обратного пока нет, подчеркнула врач Ахуньянова.