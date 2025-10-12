Терапевт Агаева отметила, что судороги и пожелтение кожи могут указывать на отравление грибами

Врач-терапевт Анастасия Агаева в интервью RT предупредила о рисках, связанных с отравлением грибами. Эксперт отметила, что токсины в грибах могут серьезно навредить печени и почкам, в отличие от обычного пищевого отравления.

Доктор указала, что симптомы отравления грибами могут проявиться не сразу, а через 6–24 часа и даже позже. Первоначальные признаки, такие как тошнота, рвота и диарея, похожи на симптомы других видов пищевых отравлений. Однако позже могут возникнуть специфические симптомы: спутанность сознания, заторможенность, судороги, нарушение мышления, двоение или нечеткость зрения, мышечная слабость, учащенный пульс, пониженное давление, лихорадка, пожелтение кожи и склер, потемнение мочи и ее уменьшение, добавил сайт aif.ru.

Также врач предупредила о риске развития ботулизма при употреблении неправильно законсервированных грибов. Симптомы этого заболевания включают двоение в глазах, затруднение глотания, осиплость или изменение тембра голоса, а также нарушения речи. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.

До приезда медиков рекомендуется пить воду небольшими глотками, ослабить тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. Если сохранилась еда, которую употребляли перед появлением симптомов, ее стоит передать врачам для лабораторного анализа. Самостоятельный прием лекарств, особенно противорвотных и противодиарейных средств, может быть вреден, так как они могут препятствовать выведению токсинов, подчеркнула Агаева.