Терапевт Абызов предупредил об опасности холодного душа в жару

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алексей Абызов сообщил, что холодный душ и резкое погружение в прохладную воду в жару могут ухудшить самочувствие, особенно у людей с болезнями сердца и сосудов, сообщает RT .

В жару организм испытывает повышенную нагрузку: растет риск обезвоживания, теплового и солнечного ударов, а хронические заболевания могут обостряться. Это особенно касается болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Абызов посоветовал избегать резких перепадов температуры при использовании кондиционера. После возвращения с улицы он рекомендовал подождать 10-15 минут, а затем включать прибор. Оптимальной он назвал температуру 22-24 °C.

Терапевт добавил, что вентилятор эффективно работает примерно до 35 °C. Если в помещении жарче, он только перемещает нагретый воздух. Врач предупредил, что прямой поток воздуха от кондиционера, вентилятора или сквозняка может вызвать локальное переохлаждение, особенно если человек вспотел.

Холодный душ, по словам специалиста, в жару лучше не принимать, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Он объяснил, что резкое воздействие холодной воды сужает сосуды и может повысить артериальное давление.

При купании в открытых водоемах после долгого пребывания на солнце врач посоветовал не погружаться резко в воду холоднее 20 °C. Сначала лучше облить руки, грудь и шею, а купаться — не дольше 10-15 минут. В жару он порекомендовал носить свободную светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и использовать солнцезащитные средства.