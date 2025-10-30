Терапевт Абызов предупредил о риске поражения сердца из-за скарлатины

Скарлатина — острое инфекционное заболевание, которое проявляется воспалением миндалин, лихорадкой и сыпью. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал терапевт Алексей Абызов в беседе с RT .

По его словам, болезнь чаще встречается у детей в возрасте от пяти до 15 лет, но и взрослые могут ей заразиться.

«Течение заболевания у взрослых часто бывает более тяжелым, чем у детей, и сопряжено с высоким риском осложнений», — предупредил врач.

Среди ранних последствий, возникающих на первой-второй неделе течения скарлатины, специалист выделил отит, синусит, фарингит и паратонзиллярный абсцесс. Поздние осложнения появляются после второй-четвертой недели и характеризуются поражением сердца, нервной системы, суставов и почек.

Вакцины против бактерии, вызывающей скарлатину, не существует. Для профилактики рекомендуется избегать контакта с больными людьми и соблюдать правила гигиены.