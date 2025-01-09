Терапевт Абакумов: сидячий образ жизни повышает риски развития диабета и атеросклероза

Сидячий образ жизни может привести к набору лишнего веса, что влечет за собой развитие ряда заболеваний. О них рассказал врач-терапевт Олег Абакумов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его прогнозам, в 2025 году 60% россиян будут иметь повышенный индекс массы тела. Лишний вес опасен для всех, независимо от пола. У женщин он может вызвать проблемы с выработкой эстрогена, а у мужчин — тестостерона. В результате снижается половое влечение, появляется общая слабость, выпадают волосы и возникают гормональные нарушения.

Вторая причина, из-за которой стоит следить за весом, — повышенный риск развития сахарного диабета. Это связано с нарушением работы поджелудочной железы и развитием инсулинорезистентности.

Третья причина — повышение уровня холестерина, что может привести к атеросклерозу и забиванию сосудов, резюмировал Абакумов.