ВОЗ: вспышка лихорадки Эбола в Конго станет самой худшей в истории

В Демократической республике Конго число жертв лихорадки Эбола достигло 2011 человек. Текущая вспышка стала самой быстрой распространяющейся за всю историю наблюдений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения страны.

Согласно последним данным, в пяти провинциях зарегистрирован 4381 подтвержденный случай заражения. Распространению вируса способствовало и запоздалое выявление заболевших, и перегруженность медицинских служб.

Это уже 17-я по счету вспышка, вызванная вирусом разновидности Бундибуджио, от которого нет ни одобренных методов лечения, ни вакцин.

«По данным правительства Конго, нынешняя вспышка по масштабам уступает только вспышке лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано 28 616 случаев заболевания и 11 310 смертей», — заявили в статье.

Эксперты прогнозируют, что текущая вспышка лихорадки Эбола может стать худшей в истории. Сдерживание заболевания может занять больше года.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об официальной регистрации тестов для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио, вызывающего лихорадку Эбола.