Технологический прорыв. Как проводят сложные операции в Отрадном | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 20:00 Технологический прорыв. Как проводят сложные операции в Отрадном Телеканал «360»

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В МЕДСИ проводят роботические операции, которые позволяют эффективно лечить пациентов. В отделении клиники в Отрадном используют уникальные технологии для проведения сложных операций, в том числе реконструктивно-пластические и органосохраняющие.

Робототехника в медицине — процесс сложный и кропотливый. С помощью новых технологий хирурги могут проводить операции в самых труднодоступных участках. Робототехника позволяет также удалять патологию точечно — через микропроколы, не травмируя здоровые ткани. Такой метод лечения малоинвазивный, а после процедуры пациент быстро восстанавливается.

Клиническая больница МЕДСИ в Отрадном — один из самых крупных стационаров России среди частных медцентров. Здесь работают по более чем 20 направлениям. На базе клиники запущен полный цикл оказания онкологической помощи, в направлении сердечно-сосудистых заболеваний и не только.

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Как отметил главный врач МЕДСИ в Отрадном Сергей Переходов, в клинической больнице работает большая онкологическая служба, имеющая в составе онкологический консилиум. Учреждение принимает пациентов из разных регионов.

«Службы онкохирургии, радиологии и химиотерапии работают в плотной связке. И это позволяет действительно комбинировать работу и правильно, преемственно оказывать помощь на различных этапах», — подчеркнул он.

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Опытные хирурги работают на современном оборудовании. Все сложные операции проводят малоинвазивными методиками. Заместитель главврача по хирургии МЕДСИ в Отрадном Михаил Васильченко рассказал, что клиника оснащена роботической системой Да Винчи.

«Система позволяет выполнять достаточно сложные онкологические операции с расширенными объемами, которые помогают проникнуть в самые труднодоступные места, повысить радикальность оперативного лечения», — уточнил он.

Ежегодно в клинике принимают свыше 50 тысяч пациентов. Получить услуги можно не только платно, но и по ОМС. Подбор эффективных схем лечения утверждается на специализированных консилиумах.

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