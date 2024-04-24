Технологический прорыв. Как проводят сложные операции в Отрадном | 360°

24 апреля 2024, 20:00
Технологический прорыв. Как проводят сложные операции в Отрадном
В МЕДСИ проводят роботические операции, которые позволяют эффективно лечить пациентов. В отделении клиники в Отрадном используют уникальные технологии для проведения сложных операций, в том числе реконструктивно-пластические и органосохраняющие.
Робототехника в медицине — процесс сложный и кропотливый. С помощью новых технологий хирурги могут проводить операции в самых труднодоступных участках. Робототехника позволяет также удалять патологию точечно — через микропроколы, не травмируя здоровые ткани. Такой метод лечения малоинвазивный, а после процедуры пациент быстро восстанавливается.
Клиническая больница МЕДСИ в Отрадном — один из самых крупных стационаров России среди частных медцентров. Здесь работают по более чем 20 направлениям. На базе клиники запущен полный цикл оказания онкологической помощи, в направлении сердечно-сосудистых заболеваний и не только.
Как отметил главный врач МЕДСИ в Отрадном Сергей Переходов, в клинической больнице работает большая онкологическая служба, имеющая в составе онкологический консилиум. Учреждение принимает пациентов из разных регионов.
«Службы онкохирургии, радиологии и химиотерапии работают в плотной связке. И это позволяет действительно комбинировать работу и правильно, преемственно оказывать помощь на различных этапах», — подчеркнул он.
Опытные хирурги работают на современном оборудовании. Все сложные операции проводят малоинвазивными методиками. Заместитель главврача по хирургии МЕДСИ в Отрадном Михаил Васильченко рассказал, что клиника оснащена роботической системой Да Винчи.
«Система позволяет выполнять достаточно сложные онкологические операции с расширенными объемами, которые помогают проникнуть в самые труднодоступные места, повысить радикальность оперативного лечения», — уточнил он.
Ежегодно в клинике принимают свыше 50 тысяч пациентов. Получить услуги можно не только платно, но и по ОМС. Подбор эффективных схем лечения утверждается на специализированных консилиумах.
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