Технолог Старова сообщила о пользе томатной мякоти для сердца и кожи

Некоторые привычные продукты содержат много полезных веществ. Так, протертая томатная мякоть — не только компонент для соусов и рагу, но и источник витаминов и минералов. Об этом рассказала главный технолог бренда «Пиканта» Светлана Старова в беседе с РИАМО .

По ее словам, в томатной мякоти содержится ликопин — природный каротиноид с мощным антиоксидантным действием. Он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, замедляет старение кожи и поддерживает общее состояние организма.

«Ликопин сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки томатов», — отметила эксперт.

Томатная мякоть — источник калия для сердца, витаминов группы B для нервной системы и метаболизма, витамина C для иммунитета, витамина E для упругости кожи, добавил MK.Ru.