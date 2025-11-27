Технолог Старова призвала включить в ежедневный семейный рацион больше овощей

Сделать питание семьи здоровым вполне реально. Главный технолог компании «Пиканта» Светлана Старова поделилась с РИАМО советами по этому поводу.

По ее мнению, важно включать в ежедневный рацион больше овощей. Летом и осенью предпочтение стоит отдавать свежим овощам, а зимой и весной — использовать заготовки, написал «Петербургский дневник».

«Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, салат ромэн и руккола, богаты как клетчаткой, так и железом, кальцием и даже фолиевой кислотой», — отметила Старова.

Также она рекомендовала обращать внимание на способы кулинарной обработки овощей. Тушение, приготовление на пару или запекание помогут сохранить больше витаминов по сравнению с варкой.

Создание сбалансированного рациона требует от семьи общего подхода и немного кулинарной фантазии. Введение новых овощных блюд, их красочное оформление и совместное приготовление помогут выработать здоровые привычки. Важно, чтобы полезная еда ассоциировалась с удовольствием и заботой о каждом члене семьи.