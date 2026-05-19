Технолог Львович посоветовала не брать с собой скоропортящиеся продукты в офис в жару

Многие работники предпочитают брать домашнюю еду на работу, чтобы сэкономить деньги и питаться правильно. Однако не вся еда хорошо переносит дорогу и офисные условия, особенно при высоких температурах на улице. Технолог, кандидат наук Нелли Львович в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты лучше оставить дома, а какие можно брать с собой, не опасаясь отравления.

Эксперт рекомендует избегать брать с собой скоропортящиеся продукты, требующие особых условий хранения.

«Опасно брать в офис еду измельченную, такую как фарши, пюре, паштеты. В офисе не всегда есть возможность хранить ее в холодильнике», — поясняет Нелли Львович.

Безопаснее всего брать сырые или тушеные овощи, а также цельные куски мяса. Также можно взять с собой крупы, сваренные без молока, тушеные овощи, бобовые.

Контейнеры, по словам эксперта, не сильно влияют на сохранность и пищевую безопасность, но важно, чтобы они были чистыми. Стекло и эмалированные контейнеры считаются наиболее инертными, но обычно используют пластик. Если вы не греете в пластике, то любой пищевой контейнер подойдет, однако лучше всего выкладывать еду в офисе в тарелку и греть в ней.

Важно не использовать грязную ложку при употреблении еды из общей емкости, так как бактерии изо рта могут ускорить порчу продуктов.