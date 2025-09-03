Технолог Посокина назвала ботулизм наибольшей опасностью домашних закруток

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина предостерегла от консервирования зеленого горошка, фасоли, а также подпорченных фруктов и овощей. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, основная опасность домашних закруток — ботулизм. Заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу.

«Споры возбудителя ботулизма находятся в земле, поэтому могут оказаться на овощах. Еще они размножаются в безвоздушной среде, то есть в плотно закупоренной банке. Однако кислота, используемая при консервации, подавляет их рост», — пояснила специалист.

Она отметила, что в домашних условиях сложно обеспечить безопасную стерилизацию, как на заводе, поэтому лучше не рисковать. Также Посокина рекомендовала не закатывать в банки на зиму подпорченные плоды, так как они могут быть заражены токсином.