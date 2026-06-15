Технолог Львович предостерегла от употребления воды из бутылок, оставленных в машине на жаре

Технолог Нелли Львович рассказала Life.ru о рисках, связанных с оставлением пластиковой бутылки с водой в автомобиле в жаркую погоду. По ее словам, такая привычка может представлять опасность для здоровья.

Когда бутылка лежит на солнце, ультрафиолетовые лучи постепенно разрушают полимер, из-за чего в воду могут попадать микрочастицы пластика. Кроме того, вода может приобрести характерный запах. При открывании и закрывании бутылки пластик деформируется, появляются микротрещины, что способствует выделению микрочастиц.

Однако главная опасность, по мнению эксперта, связана не с пластиком, а с бактериями. Если человек сделал несколько глотков из бутылки и оставил ее в теплом автомобиле, внутри создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Бактерии могут активно размножаться еще до того, как вода изменит вкус или запах. Употребление такой воды может привести к кишечному расстройству или избыточному бактериальному росту.

Львович рекомендует не оставлять пластиковые бутылки надолго на солнце или в теплом месте. Более безопасным вариантом для хранения воды она считает стеклянную тару, хотя и отмечает, что крышки у таких бутылок чаще всего все равно изготавливаются из пластика.