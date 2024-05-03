Технолог Ярцева рассказала, что из оставшегося шашлыка можно приготовить томатный мясной соус «а-ля болоньезе» | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 12:15 Технолог Ярцева рассказала, что из оставшегося шашлыка можно приготовить томатный мясной соус «а-ля болоньезе»

Читать 360 в

Оставшийся после майских праздников шашлык можно пустить на приготовление томатного мясного соуса «а-ля болоньезе». Рецептом с радиостанцией Sputnik поделилась технолог общественного питания Елена Ярцева.

Эксперт рассказала, что шашлык следует прокрутить через мясорубку, фарш обжарить вместе с луком, чесноком и специями, а затем в полученную смесь добавить томатное пюре. Прокрученный шашлык также можно использовать для начинки блинчиков.

Реклама

Мясо, которое хранилось в холодильнике, нужно обязательно обжаривать. Вчерашний шашлык подойдет и для приготовления лаваша. Для этого необходимо смешать его с морковью, салатными листьями, огурцами и редиской, добавила Ярцева.