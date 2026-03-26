Технолог Гладкова призвала восполнить дефицит полезных жиров в весенний период

Весной организм человека часто чувствует усталость из-за перепадов температуры и недостатка витаминов. Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова поделилась с Life.ru рекомендациями по корректировке рациона для облегчения перехода между сезонами.

Для начала нужно восполнить дефицит полезных жиров. Уменьшить сезонную усталость помогут блюда с содержанием Омега-3, который можно найти в рыбе, морепродуктах, растительных маслах, семенах, орехах и бобовых. Эти продукты доступны круглый год в крупных магазинах, но важно не превышать дневную норму в четыре грамма, отмечает Инесса Гладкова.

Также весной необходимо поддерживать водно-солевой баланс. Для этого рекомендуется употреблять продукты, богатые калием и натрием, например, бананы, морскую капусту и свежую зелень.

Темный шоколад — еще один продукт, который может улучшить самочувствие благодаря высокому содержанию какао. Восполнять баланс жидкости можно не только водой, но и ненаваристыми супами и бульонами, которые насыщают и оставляют ощущение легкости.

Однако важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и ограничивать употребление тех, что не приносят пользы. Некоторые напитки и соленые снеки могут ухудшить самочувствие в этот переходный период.