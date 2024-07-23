Технолог Ершова: хозяйственное мыло и перекись водорода помогут избавиться от грибка в обуви

Образовавшаяся в обуви плесень представляет опасность для человека. Она может проникать в дыхательные пути, провоцируя аллергию и другие заболевания. Об этом рассказала технолог Елена Ершова в беседе с News.ru.
При обнаружении грибка важно промыть изделие крепкой пеной хозяйственного мыла, отметила эксперт. Она также посоветовала провести обработку с использованием перекиси водорода.
По словам специалиста, в качестве профилактики стоит носить противогрибковые стельки или носки. Кроме того, обувь, выданную в бане или солярии, следует протирать дезинфицирующей салфеткой.