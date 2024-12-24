Технолог Деревсков: при покупке холодца важно смотреть на наличие консервантов
Технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков рассказал «Газете.Ru», на что обращать внимание при выборе холодца для праздничного стола.
При выборе холодца особое внимание следует уделить составу продукта. Ингредиенты указаны в порядке уменьшения их содержания: те, что стоят первыми в списке, составляют основу блюда. Если вы выбираете свиной и говяжий холодец, ищите в начале списка говядину и свинину, а затем остальные компоненты. Также важно обращать внимание на наличие консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок, сказал эксперт.
Не менее важен вид упаковки продукта. Лучше отдавать предпочтение холодцу, упакованному в газомодифицированной среде, то есть под пленкой. Такая упаковка продлевает срок хранения без использования консервантов, защищая продукт от порчи. Обычно на упаковке указывается ГМС: продукт должен быть запечатан только в пленку, без крышки, заключил Деревсков.