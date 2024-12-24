Технолог Деревсков: при покупке холодца важно смотреть на наличие консервантов

Технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков рассказал «Газете.Ru» , на что обращать внимание при выборе холодца для праздничного стола.

При выборе холодца особое внимание следует уделить составу продукта. Ингредиенты указаны в порядке уменьшения их содержания: те, что стоят первыми в списке, составляют основу блюда. Если вы выбираете свиной и говяжий холодец, ищите в начале списка говядину и свинину, а затем остальные компоненты. Также важно обращать внимание на наличие консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок, сказал эксперт.

Не менее важен вид упаковки продукта. Лучше отдавать предпочтение холодцу, упакованному в газомодифицированной среде, то есть под пленкой. Такая упаковка продлевает срок хранения без использования консервантов, защищая продукт от порчи. Обычно на упаковке указывается ГМС: продукт должен быть запечатан только в пленку, без крышки, заключил Деревсков.