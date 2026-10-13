Технолог Быстров предупредил о быстрой порче готовых обедов с соусами

Готовые блюда с соусами, мясной подливкой и майонезными заправками могут быстро испортиться при нарушении условий хранения. Об этом Life.ru рассказал пищевой технолог, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров.

Эксперт сообщил, что быстрее всего портятся влажные готовые блюда с сырыми ингредиентами, например салаты с заправками, мясо и макароны с соусами. Срок годности зависит от упаковки: пастеризованные обеды в фольге хранятся до года, а блюда в прозрачных контейнерах под пленкой — от трех до пяти дней. Салаты с уже добавленным майонезом портятся быстрее тех, где соус упакован отдельно.

Сроки годности актуальны только при соблюдении температурного режима, который часто нарушают при перевозке, поэтому эксперт советует выбирать продукты с самой свежей датой изготовления. О порче свидетельствуют конденсат под пленкой, кисловатый или затхлый запах при вскрытии, а также выделение лишней жидкости и подтеки.