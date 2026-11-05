Технолог Быстров посоветовал замораживать сало небольшими порциями

Сало лучше хранить в морозильной камере, предварительно разрезав на небольшие порции и герметично упаковав. Об этом сообщил эксперт в области пищевой технологии Дмитрий Быстров, передает Life.ru .

По словам Быстрова, сало переносит заморозку лучше мяса и рыбы благодаря низкому уровню воды — это предотвращает разрушение клеточной структуры и потерю сочности после размораживания. Эксперт подчеркнул важность плотной упаковки, которая защищает продукт от потери влаги и контакта с кислородом, пишет «Ридус».

При этом окисление жиров при контакте с воздухом и светом остается проблемой. Повторная заморозка может придать продукту неприятный прогорклый вкус и запах, а его структура способна стать слишком мягкой или крошиться.

Особенно важно соблюдать правильные условия размораживания: если сало долго находилось в теплом месте, повторно замораживать его не рекомендуется. В холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов соленое сало может храниться 2–3 месяца. Для более длительного хранения нужна морозильная камера с температурой ниже -18 градусов — в этом случае срок хранения может достигать года.