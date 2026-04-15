Сырые креветки и рыба оказались опасны для зрения

Нодавирус скрытой смертности (CMNV), который прежде находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы людей, контактировавших с сырыми морепродуктами. Об этом сообщил журнал Nature Microbiology со ссылкой на исследование китайских ученых.

По данным издания, новое заболевание глаз у человека связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами. Исследователи отметили, что вирус, обычно встречающийся у креветок и рыб, стал передаваться человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз.

Ученые опросили пациентов об их образе жизни. Почти три четверти из них либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли их в пищу.

Это первое исследование, показавшее связь вируса морских обитателей с глазным заболеванием у человека, сообщает журнал.

Ранее главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что массовые случаи острых кишечных инфекций с быстрым развитием симптомов может быть вызван норовирусом.