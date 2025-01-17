«Свободная пресса»: зеленый чай в рационе улучшает здоровье мозга

Исследование, проведенное в Японии, показало, что регулярное употребление зеленого чая оказывает положительное влияние не только на тело, но и на мозг. Об этом сообщила « Свободная пресса ».

Ученые изучили данные почти девяти тысяч взрослых участников. Оказалось, что у тех, кто пьет зеленый чай чаще, наблюдаются меньшие повреждения белого вещества мозга, что потенциально снижает риск развития деменции. Однако такие эффекты отсутствовали у людей с депрессией или генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Полезные свойства продукта объясняются высоким содержанием антиоксидантов и катехинов. Они помогают снижать воспаление и бороться со стрессом, а это влияет на здоровье мозга.