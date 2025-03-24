Священник Береговой призвал не увлекаться «продуктами-обманками» в Великий пост

Несмотря на то, что продукты-заменители, такие как чипсы с мясным вкусом или растительное молоко, формально не нарушают каноны Великого поста, их потребление все же не рекомендуется. Об этом Life рассказал священник Владислав Береговой.

Представитель Песоченской епархии подчеркнул важность духовного аспекта поста, который включает в себя ограничение не только физических удовольствий, но и сознательное стремление к скромности и помощи другим. Он обратил внимание на парадокс современности: стремясь заменить привычные продукты дорогими аналогами, многие тратят больше, чем на обычные блюда, теряя суть поста.

Отец Береговой также затронул тему выпечки и снеков. Некоторые верующие переживают, что в выпечных изделиях могут содержаться молочные ингредиенты, и воспринимают это как нарушение поста. Священник подчеркивает необходимость здравого подхода: если продукт действительно не содержит молочную составляющую, его можно употреблять.