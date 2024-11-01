Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль пациентке из Крамоторска

Врачи из Екатеринбурга смогли провести сложную операцию по удалению огромной опухоли, расположенной у пациентки под мочевым пузырем. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

К свердловским медикам обратилась женщина из Крамоторска. Обследование показало наличие у нее восьмисантиметровой опухоли. Врачи отметили, что такие размеры не характерны для локализации под мочевым пузырем и считаются очень большими.

Несмотря на трудности, операция прошла успешно, как и время после вмешательства. Пациентка чувствовала себя хорошо, и ее выписали на седьмой день, дав рекомендации по коррекции образа жизни на время заживления.