Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль пациентке из Крамоторска

Врачи из Екатеринбурга смогли провести сложную операцию по удалению огромной опухоли, расположенной у пациентки под мочевым пузырем. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
К свердловским медикам обратилась женщина из Крамоторска. Обследование показало наличие у нее восьмисантиметровой опухоли. Врачи отметили, что такие размеры не характерны для локализации под мочевым пузырем и считаются очень большими.
Несмотря на трудности, операция прошла успешно, как и время после вмешательства. Пациентка чувствовала себя хорошо, и ее выписали на седьмой день, дав рекомендации по коррекции образа жизни на время заживления.
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