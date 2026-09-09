Сурдолог Бронякин назвал мифом массовые проблемы со слухом из-за наушников

Сурдолог и отоларинголог Станислав Бронякин заявил, что врачи не фиксируют массовых случаев нарушений слуха у молодежи из-за наушников. По его словам, чаще тугоухость имеет генетические причины или связана с работой в условиях сильного шума, пишет « Ридус ».

Ранее Mash сообщил, что за пять лет число обращений молодых людей с жалобами на слух якобы выросло вдвое. Возможной причиной называли наушники-вкладыши, громкость которых может достигать 120 децибел при безопасном уровне до 85 децибел.

Бронякин отметил, что он и его коллеги не встречали пациентов, у которых причиной ухудшения слуха было бы чрезмерное использование наушников. Хроническое воздействие шума действительно создает риск, однако чаще с ним сталкиваются летчики и работники шумных производств.

Врач добавил, что современные генетические исследования позволяют точнее устанавливать причины тугоухости. Состояния, которые ранее связывали с побочными эффектами ототоксичных препаратов, нередко объясняются генетическими особенностями.

При этом наушники-вкладыши могут вызывать другую проблему. Постоянное нахождение устройства в слуховом проходе без антисептической обработки повышает риск отита, предупредил специалист.