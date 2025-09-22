SuperJob: лишь треть россиян назвали ежегодную вакцинацию от гриппа оправданной

Согласно исследованию сервиса SuperJob, только треть россиян считает ежегодную вакцинацию от гриппа оправданной. При этом 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения. С результатами опроса ознакомилась радиостанция «Говорит Москва» .

Среди мужчин поддержка вакцинации немного выше, чем среди женщин: 31% против 27%. Молодежь до 35 лет чаще выступает за необходимость прививаться (32%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей в месяц одобряют вакцинацию в 30% случаев, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей — лишь каждый четвертый.

Несмотря на разногласия, вакцинация стала самой распространенной мерой профилактики гриппа в организациях: ее проводят 37% предприятий. На втором месте — ношение масок (7%), на третьем — профилактика (4%). Однако в каждой третьей компании не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии.