Sun: натуральный йогурт без добавок снижает риск развития рака кишечника

Зарубежные исследователи выяснили, что натуральный йогурт без лишних добавок на завтрак помогает снизить риск развития рака кишечника. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт Sun.
Ученых установили, что даже одна порция йогурта в неделю уменьшает вероятность возникновения опасного заболевания. Регулярное употребление йогурта дважды в неделю в течение длительного времени приносит еще больше пользы.
Специалисты подчеркнули, что положительное влияние продукта на кишечник обусловлено изменением микробиома и противовоспалительным эффектом бифидобактерий.
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