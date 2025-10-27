Судмедэксперт Решетун предупредил о гибели сосудов мозга из-за алкоголя

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета, судмедэксперт Алексей Решетун предупредил о рисках употребления алкоголя даже раз в неделю. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, этиловый спирт обладает прямым токсическим действием на мозговые клетки, вызывая их повреждение и гибель. Помимо этого, алкоголь негативно влияет на мягкие ткани мозга, приводя к образованию толстых, плотных структур, в которых кровяные сосуды утрачивают способность нормально функционировать из-за чрезмерной плотности окружающих тканей.

«Когда возникает такое состояние, которое называется арахнофиброз, сосуды очень быстро исчезают. Не полностью, конечно, но очень много просто схлопываются», — заявил эксперт.

Решетун подчеркнул, что при регулярном употреблении алкоголя изменения в мозге становятся необратимыми и ведут к кислородному голоданию.