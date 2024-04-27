Студентов СПбГУ перевели на дистант из-за вспышки кори | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 18:25 Студентов СПбГУ перевели на дистант из-за вспышки кори Mash: студентов трех корпусов СПбГУ отправили на дистанционку из-за кори РИА «Новости»

Читать 360 в

Руководство СПбГУ перевело на дистанционную форму обучения студентов трех корпусов вуза из-за вспышки кори. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на электронные письма, которые получили учащиеся.

Удаленно будут обучаться студенты философского, исторического факультетов, а также Института наук о Земле. В уведомлении указали, что дистант продлится до 15 мая.

Реклама

По словам одного из учащихся, корь нашли у студента философского факультета. После чего его однокурсников попросили сдать кровь на антитела. Жильцов общежитий СПбГУ также попросили предоставить справку о наличии прививки от кори.

В понедельник, 22 апреля, студентов Литературного института имени Горького в Москве перевели на дистанционную форму обучения из-за кори. Мера будет действовать до особого распоряжения ректора, отметили в вузе.