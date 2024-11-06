Студентов физфака МГУ перевели на удаленку из-за случая кори

Ректор МГУ Виктор Садовничий выпустил приказ о переводе Физического факультета на дистанционное обучение в связи с предписанием московского управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба факультета.

Все учебные занятия и специальные курсы, в том числе проходящие вне территории основного здания вуза, до 23 ноября пройдут в дистанционном формате. Причиной стал выявленный случай кори.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве сообщили, что в среду, 6 ноября, в ведомство поступила информация о кори у студента МГУ, который проживает в общежитии вуза. Специалисты приступили к срочному эпидемиологическому расследованию.

От руководства университета потребовали провести экстренную вакцинацию всех, кто контактировал с заболевшим, а также прекратить заселение в общежитие новых лиц и ограничить очное посещение здания вуза студентами и преподавателями, которые не имеют прививки от кори и ранее не переносили это заболевание.

В начале октября из-за выявленного случая кори на дистанционное обучение перевели студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что единственный случай избежать заболевания после контакта с заболевшим — это прививка, которую необходимо поставить в первые 72 часа.