Стоматологи объяснили, когда зуб можно восстановить коронкой

Восстановить поврежденный зуб коронкой можно не всегда — решение зависит от состояния тканей и характера повреждения. Об этом сообщили специалисты федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ, пишет Piter.TV .

Стоматолог объяснил разницу между коронкой и имплантом: коронка восстанавливает поврежденный зуб, а имплант заменяет отсутствующий корень. Если собственных тканей зуба слишком мало или есть вертикальный перелом корня, спасти его нельзя, и потребуется имплантация. Установка коронки обычно занимает около двух недель, тогда как имплантация включает операцию и период приживления 2–6 месяцев. Восстановление своего зуба чаще дешевле, но при сложном лечении каналов разница в цене может исчезнуть.

В долгосрочной перспективе оба варианта требуют ухода. Под коронкой на живом зубе может развиться кариес, а вокруг импланта — воспаление тканей. Сами коронки со временем изнашиваются и требуют замены. При выборе метода важно учитывать не только стоимость, но и дальнейший уход, а также наличие противопоказаний, которые определит врач.