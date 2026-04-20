Стоматолог Жук развеял миф о выравнивании позвоночника через исправление прикуса

Стоматолог, ортодонт и кандидат медицинских наук Андрей Жук сообщил «Известиям» , что связь между прикусом и осанкой существует, но она косвенная и не позволяет исправить проблемы со спиной только ортодонтическим лечением.

По словам врача, неправильный прикус может создавать дополнительное напряжение в жевательных и шейных мышцах, которое иногда распространяется на верхнюю часть спины. Это особенно заметно у детей и подростков с нарушениями осанки.

Специалист добавил, что распространенное мнение о возможности исправить осанку с помощью брекетов — миф. Осанка формируется под влиянием множества факторов, включая состояние мышц и уровень физической активности.